Министры обороны стран НАТО сегодня обсудят ситуацию в Украине

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выступит с заявлением, в котором отразит "традиционный подход к причин дестабилизации ситуации на востоке Украины и наличия военной техники у боевиков "ДНР" и "ЛНР", передает ТАСС.

Как сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, министры обороны не планируют обсуждать вопрос поставок вооружений Украине из стран-участниц блока.

"НАТО как альянс не занимается поставками оружия, поэтому эти решения могут приниматься только отдельными странами-членами в индивидуальном порядке", - пояснила она.

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Также в Брюсселе состоится заседание комиссии Грузия-НАТО, во время которого обсудят детали создания в Грузии тренировочного центра НАТО.

В НАТО уверяют, что уровень военного присутствия альянса на территории страны будет минимальным. "Их задачей станет подготовка учений, прием военных из стран НАТО и государств-партнеров, логистика, поэтому их количество будет минимальным", - пояснил представитель альянса.

Министры обороны также рассмотрят ход подготовки Сил быстрого реагирования альянса и их Передовой группы (Spearhead force), которая в идеале должна быть способной разворачиваться в течение двух-трех дней. Планируемый состав - три бригады наземных, воздушных и морских сил.

Решение о создании этих структур было принято на саммите альянса в Уэльсе 4-5 сентября прошлого года. Основной задачей этих сил альянса является "сдерживание угроз на восточном рубеже".