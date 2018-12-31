"Мы выстояли и стали сильнее": Порошенко подвел итоги уходящего года (видео)
Президент Украины Петр Порошенко подвел итоги уходящего года и опубликовал видео с фрагментами своих выступлений, посвященных вопросам национальной безопасности и единой украинской церкви.
Читайте такжеСМИ узнали, где Порошенко с семьей встретит Новый год
"2018 год стал для Украины чрезвычайно важным и насыщенным событиями. В частности, была создана единая поместная Православная Церковь Украины, мы продолжили укреплять нашу армию и укреплять международную поддержку Украины, лозунг "Слава Украине!" стал официальным приветствием наших военных", - написал глава государства в Facebook.
Однако самое главное, по словам Порошенко, то, что «мы выстояли и стали сильнее, несмотря на коварные планы и действия страны-агрессора».
"Гордый, что вместе с вами стал участником этих исторических событий", - подчеркнул Порошенко.