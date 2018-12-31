"Мы выстояли и стали сильнее": Порошенко подвел итоги уходящего года (видео)

По словам президента, 2018 год стал для Украины чрезвычайно важным и насыщенным событиями.

Президент Украины Петр Порошенко подвел итоги уходящего года и опубликовал видео с фрагментами своих выступлений, посвященных вопросам национальной безопасности и единой украинской церкви.

Читайте такжеСМИ узнали, где Порошенко с семьей встретит Новый год

"2018 год стал для Украины чрезвычайно важным и насыщенным событиями. В частности, была создана единая поместная Православная Церковь Украины, мы продолжили укреплять нашу армию и укреплять международную поддержку Украины, лозунг "Слава Украине!" стал официальным приветствием наших военных", - написал глава государства в Facebook.

Однако самое главное, по словам Порошенко, то, что «мы выстояли и стали сильнее, несмотря на коварные планы и действия страны-агрессора».

"Гордый, что вместе с вами стал участником этих исторических событий", - подчеркнул Порошенко.