Украина и Россия в состоянии необъявленной войны - Баррозу

С активизацией боевых действий на Украине напряженность между Россией и Европейским союзом может перерасти в самый крупный кризис на континенте. Об этом пишет журналист швейцарской газеты "Le Temps" по итогам интервью с Баррозу, сообщает "ИноПресса".

Председатель Еврокомиссии в 2004-2014 годах Жозе Мануэль Баррозу после двух десятков деловых встреч с президентом России Владимиром Путиным предлагает свое видение будущих отношений России и Украины.

"Это состояние необъявленной войны. Это очевидно. Украинские власти до сих пор говорят об агрессии", - так ответил португалец на вопрос о том, как описать состояние отношений между РФ и Украиной.

"Правда заключается в том, что российский президент против всякой очевидности утверждает, что не имеет к этому отношения. Я встречался с ним около 20 раз, последний раз в октябре в Милане. Иногда он говорит, что хотел бы играть роль посредника между украинским правительством и русскими сепаратистами. Но это абсолютно не соответствует действительности. Кто вооружает сепаратистов? Кто их поддерживает политически, морально, финансово и в военном плане? В этом регионе больше российского оружия, чем это было до того, как был сбит гражданский самолет "Малайзийских авиалиний"", - сказал Баррозу.

При этом политик уверен, что сейчас перед дипломатами стоит задача любыми способами не допустить расползания необъявленной войны на весь Старый Свет.

"Я надеюсь, что этого удастся избежать. В любом случае, Европейский союз не намеревается этого делать. Европа не заинтересована в создании проблем с Россией. Европа должна была каким-то образом реагировать на то, с чем она несогласна. Большая страна аннексирует часть меньшей по размеру страны. Это абсолютное нарушение международного права. Европа могла сделать вид, что ничего не видит. Но это могло бы подтолкнуть к новым авантюрам такого же рода и создать более серьезную ситуацию", - сказал бывший европейский руководитель.

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Отвечая на вопрос о том, не подтолкнула ли Европа Путина к преступлению, как полагают многие в самой же Европе, Жозе Мануэль Баррозу сказал: "Нет, необходимо восстановить события. Украина при различных правительствах просила о приеме в ЕС. Сам Путин говорил, что он не против такого присоединения... Европа ничего не провоцировала. Мы сами сказали украинцам: вы еще не готовы".

ЕС согласился подписать договор об ассоциации, чтобы Украина получила доступ к европейскому рынку. "Правительство Януковича парафировало соглашение. Никто их не заставлял. Но потом, под давлением со стороны русских, они не подписали документ, что спровоцировало восстание. Это российская пропаганда пытается сегодня закрепить идею о том, что существует заговор Запада с целью дестабилизировать Россию. Что касается Европы, это абсолютное безумие! Этого никогда не было. Мы никак не заинтересованы в этом. Напротив, мы заинтересованы в стабильной России. С чисто экономической точки зрения, Россия для нас важнее, чем Украина. Ответственность лежит на российской стороне, не следует идти на поводу у этой пропаганды, которая, следует отметить, проводится очень профессионально и очень настойчиво".