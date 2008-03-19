Богатырева рассказала о доверительных отношениях с Ющенко и Ахметовым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА заверяет, что после ее назначения на эту должность у нее сохранились доверительные отношения как с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, так и с одним из лидеров Партии регионов Ринатом АХМЕТОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО заявила сегодня в интервью журналистам.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что Р.АХМЕТОВ является ее другом и она не почувствовала каких-то изменений в отношении к себе после назначения на новую должность.

Говоря об отношениях с Президентом, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что между ней и главой государства существуют такие отношения, которые должны быть между секретарем и руководителем СНБО.

«Я очень ценю в наших отношениях то доверие, которое есть при обсуждении любого вопроса, даже очень острого», - сказала она.

При этом Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что Президент всегда демонстрирует ответственность, когда возникают политические кризисы и обострения между политическими силами.