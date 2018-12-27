После аннексии Крыма военные самолеты США регулярно совершают разведывательные полеты вблизи полуострова – Милитарный портал

Сегодня происходит очередное патрулирование акватории Черного моря.

После аннексии Россией Крыма военные самолеты Соединенных Штатов Америки регулярно совершают разведывательные полеты вблизи оккупированного полуострова.

Как сообщает Украинский милитарный портал, в частности, сегодня в 7:50 с базы «Суда-Бей» на острове Крит вылетел самолет радио-электронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США. Войдя в акваторию Черного моря, в 8:50 он начал патрулирование вблизи оккупированного Крыма.

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Boeing RC-135 принадлежит к крупным разведывательным самолетам, используемым ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Ранее подразделения ВСУ перебросили на самые опасные участки границы с РФ.