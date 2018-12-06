Подразделения ВСУ перебросили на самые опасные участки границы с РФ (фоторепортаж)

Петр Порошенко выразил уверенность в профессионализме, высоком патриотизме и несокрушимости духа украинских десантников и пожелал успешного выполнения всех поставленных боевых задач.

Президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко заявил, что десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил передислоцируются на самые опасные направления по всей линии российско-украинской границы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал во время посещения воинской части в Житомирской области.

В воинской части состоялась загрузка имущества воинских подразделений и техники Десантно-штурмовых войск в самолеты для переброски в рамках выполнения задач, определенных военным положением.

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После загрузки состоялся пролет самолетов Су-27 и Ил-76МД в боевом порядке. Также руководству государства были продемонстрированы фигуры высшего пилотажа на самолетах Су-27 и пролет самолетов Ил-76МД и Су-27 в боевом порядке.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск, в соответствии с утвержденным им Стратегическим замыслом применения сил обороны государства.

«В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора не теряя ни секунды», - сказал президент.

«С этого военного аэродрома сейчас элита нашей армии - подразделения Десантно-штурмовых войск будут перемещены на важные в оборонном значении направления и районы в соответствии с утвержденными планами. Как всегда, вы откомандировываетесь туда, где наиболее трудно, где есть необходимость решать наиболее сложные задачи, где без воинов Десантно-штурмовых войск никак», - подчеркнул глава государства.

Верховный главнокомандующий выразил уверенность в профессионализме, высоком патриотизме и несокрушимости духа украинских десантников и пожелал успешного выполнения всех поставленных боевых задач.

Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.