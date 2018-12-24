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Суд перенес рассмотрение уголовного производства по делу Мартыненко

11:44, 24 декабря 2018
Политика
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Суд по делу Мартыненко перенесли / фото УНИАН

Как сообщает Радио Свобода, такое решение председательствующий судья Лидия Щебуняева приняла 24 декабря после обращения представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Они попросили перенести заседание в связи с выходным днем.

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Адвокаты Мартыненко утверждают, что такое заявление свидетельствует о неготовности прокуроров.

Предыдущее заседание также было перенесено. Председательствующий судья Щебуняева тогда обязала прокуроров систематизировать переводы доказательств, предоставленных другими странами, в частности Швейцарией.

На нынешнем этапе суда - исследование доказательств - суд буде детально изучать не оригиналы, а украинские переводы документов, уточнила судья.

Перед этим судья дважды отклонила ходатайство защитника Мартыненко Петра Бойко, который требовал признать швейцарские доказательства и некоторые другие документы недостоверными, в частности потому, что это электронный носитель и распечатки с него, а также из-за других деталей документов.

Таким образом, доказательства по делу Мартыненко, которые предоставили украинским прокурорам учреждения Швейцарии на электронном носителе - «флешке», считаются достоверными и остаются в деле.

Это вызвало возмущение адвокатов, которые стали в суде перечислять признаки документов, которые, по их словам, «свидетельствуют об их недостоверности». Эти доказательства содержатся, в частности, в томе дела номер 19.

Прокуроры САП отмечают, что, согласно этим документам, швейцарские банки подтвердили связь Мартыненко с компаниями, причастными к присвоению средств госкомпаний «ВостГОК» и «Энергоатом». В частности, в документах, которые суд еще должен исследовать, говорится о том, что Мартыненко является бенефициарным владельцем компании, которая получала выгоду от закупок товаров «Энергоатомом» и «ВостГОК».

Ранее Мартыненко заявлял СМИ, что он уверенно докажет в суде недостоверность собранных в отношении него доказательств.

Справка УНИАН. Бывшего народного депутата Мартыненко подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем. Речь идет о двух эпизодах - растрате средств государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» и получение взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS.

Кроме того, стало известно и о следствии по этому же делу в отношении Мартыненко в Чехии. Он все обвинения отвергает и называет их чушью и манипуляцией.

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Теги: #дело Мартыненко