Суд перенес рассмотрение уголовного производства по делу Мартыненко

Адвокаты Мартыненко утверждают, что это свидетельствует о неготовности прокуроров.

Рассмотрение уголовного производства по делу экс-депутата Николая Мартыненко перенесли на 28 декабря, на 9.00.

Как сообщает Радио Свобода, такое решение председательствующий судья Лидия Щебуняева приняла 24 декабря после обращения представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Они попросили перенести заседание в связи с выходным днем.

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Адвокаты Мартыненко утверждают, что такое заявление свидетельствует о неготовности прокуроров.

Предыдущее заседание также было перенесено. Председательствующий судья Щебуняева тогда обязала прокуроров систематизировать переводы доказательств, предоставленных другими странами, в частности Швейцарией.

На нынешнем этапе суда - исследование доказательств - суд буде детально изучать не оригиналы, а украинские переводы документов, уточнила судья.

Перед этим судья дважды отклонила ходатайство защитника Мартыненко Петра Бойко, который требовал признать швейцарские доказательства и некоторые другие документы недостоверными, в частности потому, что это электронный носитель и распечатки с него, а также из-за других деталей документов.

Таким образом, доказательства по делу Мартыненко, которые предоставили украинским прокурорам учреждения Швейцарии на электронном носителе - «флешке», считаются достоверными и остаются в деле.

Это вызвало возмущение адвокатов, которые стали в суде перечислять признаки документов, которые, по их словам, «свидетельствуют об их недостоверности». Эти доказательства содержатся, в частности, в томе дела номер 19.

Прокуроры САП отмечают, что, согласно этим документам, швейцарские банки подтвердили связь Мартыненко с компаниями, причастными к присвоению средств госкомпаний «ВостГОК» и «Энергоатом». В частности, в документах, которые суд еще должен исследовать, говорится о том, что Мартыненко является бенефициарным владельцем компании, которая получала выгоду от закупок товаров «Энергоатомом» и «ВостГОК».

Ранее Мартыненко заявлял СМИ, что он уверенно докажет в суде недостоверность собранных в отношении него доказательств.

Справка УНИАН. Бывшего народного депутата Мартыненко подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем. Речь идет о двух эпизодах - растрате средств государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» и получение взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS.

Кроме того, стало известно и о следствии по этому же делу в отношении Мартыненко в Чехии. Он все обвинения отвергает и называет их чушью и манипуляцией.