Адвокат назвал дату суда над Мартыненко

Суд над экс-нардепом Николаем Мартыненко состоится уже завтра, 21 апреля. Об этом сообщил его адвокат Игорь Черезов, передает Страна.

Дело будет рассматривать Соломенский райсуд города Киева. Причем, по прогнозам Черезова, судья будет тот же, который отправил под арест Романа Насирова - Александр Бобровник.

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Как сообщал УНИАН, о задержании Мартыненко сообщил его адвокат Игорь Черезов, который отметил, что детективы НАБУ не смогли объяснить, в чем подозревается Мартыненко.