Восстановленного на посту главы ГФС Насирова заметили в роскошном ресторане в Киеве - СМИ (фото)

Скандальный чиновник покинул заведение далеко за полночь.

39-летний Роман Насиров, которого суд восстановил в должности главы Государственной фискальной службы (правда, это решение оспаривается правительством) - возвращается к обычной жизни.

Так, журналисты издания "Страна" заметили фискала в дорогом киевском ресторане.

Скандальный чиновник посетил вечернюю программу в заведении на улице Мечникова. В ресторане Sparks, который открылся в апреле этого года, Роман Насиров был со своими друзьями.

Несмотря на то, что здесь подают теплый салат с олениной, томатами и черным трюфелем (505 грн), тартар из лосося с трюфельным картофелем (435 грн) и карпаччо из осьминога (825 грн) - Роман Насиров в тот вечер ничего не ел и не пил.

Он стоял возле сцены, где танцевал балет и общался со своими спутниками. Покинула компания заведение далеко за полночь.

Охранники рядом с Насировым замечены не были.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка - ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

17 января 2018 года в то время министр финансов Александр Данилюк заявил, что Великобритания подтвердила, что Насиров имеет британский паспорт.

11 декабря Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был освобожден от должности председателя ГФС.