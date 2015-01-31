Украина нуждается в активной мировой помощи - экономической и политической - Бальцерович

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, Яценюк и Бальцерович обсудили видение и конкретные шаги по реализации первоочередных реформ, определенных программой деятельности правительства Украины.

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"Автор экономических преобразований в Польше выразил поддержку усилиям, которые предпринимаются премьером и украинскими властями для стабилизации положения и перевоплощения Украины, а также изложил свое видение насущных приоритетов", - говорится в сообщении.

Яценюк подчеркнул, что Украина высоко ценит международную солидарность вокруг украинского народа, его независимости, борьбы за свободу, демократию и европейское будущее. По его словам, принципиально важной в этом является позиция выдающихся друзей Украины - ведущих политических и экономических мыслителей мира, среди которых видное место принадлежит Бальцеровичу.

Премьер подчеркнул, что прогресс в выполнении реформ для Украины жизненно важное значение.

Справка УНИАН. Бальцерович был министром финансов Республики Польша в 1989-91 годах, вице-премьер-министром в 1997-2000 годах и председателем Национального банка Польши в 2001-2007 годах.