Министр обороны Польши назвал абсурдом заявление Путина о легионе НАТО в Украине

Такое заявление сделал вице-премьер, министр обороны Польши Томаш Семоняк в эфире польской радиостанции RMF FM, передает корреспондент УНИАН из Польши.

Читайте такжеЗапад теряет терпение из-за невыполнения РФ Минских соглашений - министр обороны Польши

"Русские говорят такие разные вещи, это трудно назвать серьезным. Это заявление о легионе НАТО, кажется, перешло некую черту абсурда", - сказал польский министр, комментируя высказывания российского президента.

Томаш Семоняк также отметил, что западные государства осторожно подходят к предоставлению Украине военной поддержки, так как считают, что конфликт надо решать не военным путем. "Запад осторожен в предоставлении такой непосредственной помощи военным оборудованием, так как считает, что нужно идти другим путем для решения этого конфликта, и это надо учитывать", - сказал польский министр.

Кроме того, по его словам, дело продажи оружия является сложной задачей, реализация которой требует как минимум несколько месяцев. "Украина сейчас функционирует в плане, рассчитанном на неделю, день. Вещи меняются ежедневно, и все прекрасно понимают, что доставка оружия - это вопрос месяцев и лет. Речь идет о приспособлении (этого оружия к украинским системам) или обучении солдат, как им пользоваться. Нельзя так резко изменить ситуацию за несколько дней", - отметил он.

Томаш Семоняк также повторил, что Польша не будет направлять своих военных в Украину, отметив, что даже сами украинские власти не просили о такой помощи, но заверил, что польская сторона в дальнейшем открыта к военному сотрудничеству с Украиной по другим вопросам, в частности, поставкам оружия.