Кравчук заявил об отказе НАПК привлекать к ответственности Павелко за его правонарушения

По его словам, одновременное пребывание Андрея Павелко в ряде руководящих должностей является незаконным.

Кравчук заявил об отказе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции привлекать к ответственности Андрея Павелко за его правонарушения

Об этом во время пресс-конференции «Искажение имиджа футбольной Украины в глазах европейского сообщества усилиями ФФУ» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Павелко одновременно занимает должности:

· главы бюджетного комитета Верховной Рады;

· президента Федерации футбола Украины;

· заместителя председателя парламентской фракции БПП;

· члена Совета директоров прибыльной организации UEFA Events SA.

Однако согласно с украинским законодательством и уставом УЕФА, это совмещение является незаконным, поскольку подпадает под определение «конфликт интересов», - говорится в заявлении.

При этом Кравчук подчеркнул: непривлечение Павелко к ответственности украинскими правоохранителями – и прежде всего, НАПК, - отчасти является следствием «соответствующей позиции президента Порошенко».

Как известно, 13 протоколов НАПК, прямо засвидетельствовавших наличие конфликта интересов в деятельности Павелко, были готовы еще в мае 2018 года - однако до сих пор, несмотря на прямое требование Закона, не были переданы в суд.

Более того, проверка Павелко со стороны НАПК безосновательно продолжается уже более 9 месяцев - при установленном Законом максимально возможного сроке в 90 дней.

Это безапелляционно свидетельствует об умышленном затягивании проверки со стороны НАПК - дабы вскоре по причине устарелости дела не передавать ее результаты в суд.