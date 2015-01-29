Бывшему руководителю "Укрспецэкспорта" объявили подозрение в растрате

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, 21 января указанному должностному лицу объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (завладение путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Читайте также«Укрспецэкспорт» за год заработал 48 млн грн29 января этого года следственный судья Печерского райсуда Киева предоставил разрешение для его задержания и привода в суд для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество подозреваемого -10 млн долл. в одном из украинских банков и 2 автомобиля Range Rover общей стоимостью свыше 2 млн грн.

Как сообщает сайт компании, государственная компания “Укрспецэкспорт” является уполномоченным государством посредником в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения.