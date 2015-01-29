Переговоры в Минске по Донбассу должны состояться уже завтра – МИД Беларуси

Об этом сообщает официальный Twitter МИД Беларуси.

"Контактная группа по Украине намерена провести встречу в Минске 30 января", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Вместе с тем сообщается, что пресс-служба МИД Беларуси принимает заявки на аккредитацию для журналистов.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко встретился с участниками Трехсторонней контактной группы - специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ послом Хайди Тальявини, послом Российской Федерации в Украине Михаилом Зурабовым и президентом Украины в 1994-2005 годах Леонидом Кучмой.

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Глава государства призвал участников Трехсторонней контактной группы безотлагательно провести консультации с подписантами Минских договоренностей, практическим результатом которых должны стать решение о немедленном прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения, зафиксированной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года, фиксация конкретных временных рамок выхода сторон на указанную линию; восстановление контроля Украины на неконтролируемых участках украинско-российской государственной границы в Донецкой и Луганской областях и введение постоянного мониторинга на границе со стороны ОБСЕ; разблокировка вопроса предоставления пострадавшим районам Донецкой и Луганской областей товаров первой необходимости и гуманитарной помощи, а также существенный прогресс в освобождении заложников и незаконно удерживаемых лиц.