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США поздравили Украину с созданием поместной церкви

20:14, 15 декабря 2018
Политика
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Епифаний поедет в Стамбул 6 января для получения Томоса из рук Вселенского патриарха  \ Администрация президента Украины

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Об этом говорится на странице дипучреждения в "Твиттере". В посольстве заявили, что поддерживают возможность всех украинцев выбирать самостоятельно как исповедовать свою религию.

"Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием независимой поместной Украинской православной церкви, мы также искренне поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви", - говорится в сообщении. 

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители трех православных церквей Украины приняли решение о создании Поместной церкви и был избран ее предстоятелем митрополит Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Теперь новоизбранный предстоятель поедет в Стамбул 6 января для получения Томоса из рук Вселенского патриарха. 

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Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #США#создание единой поместной церкви