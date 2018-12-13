Более 50 архиереев УПЦ МП вернули в Стамбул приглашения на Объединительный собор

Ранее предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий вернул Варфоломею письмо с приглашением без ответа.

Уже более 50 архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, которым были вручены приглашения на Объединительный собор, вернули их в Стамбул.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, «архиереи Украинской православной церкви продолжают возвращать послания от Константинопольского патриарха Варфоломея с приглашениями на Объединительный собор по адресу отправителя - на Фанар».

При этом отмечается, что «так поступили уже 56 архиереев - без учета епископов, которые первоначально отказались принимать письма с приглашениями».

В сообщении сказано, что ранее предстоятель УПЦ (МП), митрополит Онуфрий вернул Варфоломею письмо с приглашением без ответа.

В сообщении также сказано, что митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука также вернул письмо патриарху Варфоломею вместе с ответом, в котором подчеркнул, что «Константинополь своими поступками подвергает Украинскую православную церковь дискриминации и гонениям».

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, где провозгласят создание поместной церкви и изберут предстоятеля, состоится 15 декабря.