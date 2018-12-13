Волкер прокомментировал сегодняшний "мощный сигнал от ЕС" и обратился к России
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал Российскую Федерацию серьезно отнестись к выполнению Минских соглашений.
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Об этом спецпредставитель США написал в Twitter, комментируя решение Евросоюза еще на полгода продлить действие экономических санкций против России.
"Мощный сигнал от ЕС, что Россия должна серьезно отнестись к выполнению Минских соглашений и сделать выбор в пользу мира в Украине", - заявил Волкер.
Как сообщал УНИАН, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили привязать эти санкции к выполнению Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.
Последний раз Европейский совет 29 июня продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекал 31 января 2019 года.
Сегодня, 13 декабря, лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.