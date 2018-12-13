Волкер прокомментировал сегодняшний "мощный сигнал от ЕС" и обратился к России

Спецпредставитель США Курт Волкер назвал мощным сигналом для России решение ЕС еще на полгода продлить экономические санкции против нее.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал Российскую Федерацию серьезно отнестись к выполнению Минских соглашений.

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Об этом спецпредставитель США написал в Twitter, комментируя решение Евросоюза еще на полгода продлить действие экономических санкций против России.

"Мощный сигнал от ЕС, что Россия должна серьезно отнестись к выполнению Минских соглашений и сделать выбор в пользу мира в Украине", - заявил Волкер.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили привязать эти санкции к выполнению Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Последний раз Европейский совет 29 июня продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекал 31 января 2019 года.

Сегодня, 13 декабря, лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.