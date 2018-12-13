В МИД отреагировали на арест оккупантами крымскотатарского активиста Бекирова

Задержанного вчера российскими силовиками на админгранице с оккупированным Крымом Эдема Бекирова обвиняют в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов. Сегодня его арестовали до 11 февраля 2019 года.

Министерство иностранных дел Украины требует от российской оккупационной власти в Крыму немедленно освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

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Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в Twitter.

"Выражаем решительный протест против задержания и ареста оккупационными властями РФ крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Требуем немедленного освобождения и прекращения противоправных действий в отношении крымских татар. Крым - это Украина", - подчеркнула Зеленко.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря крымскотатарского общественного активиста Бекирова российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом и увезли в здание ФСБ в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Дочь Бекирова Элеонора сообщила, что недавно ее отцу сделали сложную операцию на сердце, поэтому она обеспокоена его здоровьем. Позже она сообщила, что ее отец находится в тяжелом состоянии, ему не оказывают медицинской помощи.

Сегодня, 13 декабря, так называемый «суд» в Симферополе назначил Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО сроком на один месяц и тридцать дней - до 11 февраля 2019 года.