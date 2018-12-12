Активист зовет на Майдан из-за "возвращения" Насирова

Сборы анонсированы на 18:00 на Майдане.

Юрист и активист Маси Найем сообщил, что в 18:00 на Майдане в Киеве состоится акция против восстановления в должности главы Госфискальной службы Романа Насирова.

Об этом Найем написал в Facebook. "Сегодня в 18:00. Под монументом Независимости. Собираемся, чтобы донести Роману Насирову, что общество против, чтобы он был главой ГФС", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируются злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог – ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был освобожден от должности главы ГФС.