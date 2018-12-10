Религиозные провокации и теракты: в СБУ рассказали, как РФ может создать повод для открытого вторжения

Служба безопасности Украины презентовала серию специальных информационных буклетов, в первых двух выпусках которых говорится о террористической деятельности спецслужб РФ в Украине и использовании Россией в гибридной войне религиозных структур Украинской православной церкви Московского патриархата.

Инспирирование российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения Вооруженных сил Российской Федерации в нашу страну.

Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины, заявил председатель СБУ Василий Грицак.

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Отмечается, что в рамках продолжения информирования общественности о формах и методах российской агрессии Служба безопасности Украины презентует серию специальных информационных буклетов.

Первые два выпуска посвящены террористической деятельности спецслужб РФ в Украине и использованию Россией в гибридной войне религиозных структур Украинской православной церкви Московского патриархата.

Буклеты, изданные на украинском и английском языках, содержат специальные QR-коды, дающие возможность прямого доступа к компилированной информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности - как разоблаченные СБУ, так и собранные общественными активистами.

При этом отмечается, что тематика первых выпусков является неслучайной.

В связи с этим председатель СБУ отметил, что "целенаправленное инспирирование российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну".