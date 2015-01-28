Люстрированный генерал Воробьев может вернуться в ВСУ на высокую должность в Генштабе

Таким образом депутаты хотят ликвидировать "перекосы" люстрации, когда по формальным признакам должностей устраняют генералов и полковников, которые реально приносят пользу в зоне боевых действий, говорится в сюжете ТСН.

Теперь глава государства получит право выводить из-под люстрацонной проверки генералов и офицеров, которых не хватает в условиях войны.

Толчком к принятию таких изменений стал прецедент генерал-полковника Геннадия Воробьева.

Читайте такжеДепутаты отменили люстрацию некоторых военныхБывший командующий Сухопутных войск отказалось выполнять приказ Виктора Януковича о применении силы к активистам Майдана.

Но впоследствии попал под люстрацию как чиновник времен правления экс-президента.

Нынешний Президент уже планирует назначить Воробьева первым заместителем руководителя Генштаба.