Люстрированный генерал Воробьев может вернуться в ВСУ на высокую должность в Генштабе
Верховная Рада разрешила президенту возвращать на должности военных высшего офицерского состава, если это нужно для повышения обороноспособности страны.
Таким образом депутаты хотят ликвидировать "перекосы" люстрации, когда по формальным признакам должностей устраняют генералов и полковников, которые реально приносят пользу в зоне боевых действий, говорится в сюжете ТСН.
Теперь глава государства получит право выводить из-под люстрацонной проверки генералов и офицеров, которых не хватает в условиях войны.
Толчком к принятию таких изменений стал прецедент генерал-полковника Геннадия Воробьева.
Читайте такжеДепутаты отменили люстрацию некоторых военныхБывший командующий Сухопутных войск отказалось выполнять приказ Виктора Януковича о применении силы к активистам Майдана.
Но впоследствии попал под люстрацию как чиновник времен правления экс-президента.
Нынешний Президент уже планирует назначить Воробьева первым заместителем руководителя Генштаба.