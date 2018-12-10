Климкин предложил ЕС ввести несколько типов санкций за морскую агрессию России

Глава МИД заявляет, что решение о введении санкций в ответ на агрессию в Керченском проливе прорабатываться, но не следует его ожидать в ближайшее время.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил странам - членам Европейского Союза ввести несколько типов санкций за агрессию России в Керченском проливе против украинских судов и нарушение суверенных прав Украины.

Об этом глава МИД Украины заявил в Брюсселе после участия в рабочей встрече с министрами иностранных дел государств - членов ЕС.

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"Я предложил своим друзьям и коллегам несколько типов санкций. Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также относительно ограничения возможностей российских азовских портов, а также еще некоторые креативные санкции. Мы их будем обсуждать. Они требуют, конечно, более детального обсуждения", - сказал Климкин.

"Я услышал предварительную поддержку от ряда министров, ряд министров требуют обсуждения в (своих) столицах таких санкций", - добавил он.

При этом министр предупредил, что решение по этим санкциям не следует ожидать "ни сегодня, ни завтра".

"Я сегодня сказал, что персональные санкции - это санкции в отношении тех, кто принимал участие в актах агрессии, - это российские военные. Ввести их - это морально понятно и правильно, но нам, в первую очередь, нужны два типа мероприятий. Первое - это санкции, которые бы почувствовала Россия, и над этими санкциями будем работать. Сегодня я услышал поддержку от ряда министров однозначную. Ряд министров, как я уже сказал, попросили время для того, чтобы посмотреть на это в столицах. это решение, я говорю честно сразу, оно не будет ни сегодня, ни завтра", - заявил Климкин.

"Оно будет прорабатываться, поскольку это влечет за собой достаточно подробный анализ, что должно быть сделано и какие должны быть последствия, а потом, конечно, поиск консенсуса, но мы над этим будем работать", - подчеркнул Климкин.