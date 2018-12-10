ЕС ввел санкции против организаторов фейковых выборов на Донбассе

Санкции должны вступить в силу уже сегодня, 10 декабря.

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили решение о введении санкций против ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

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"Совет ЕС утвердил введение ограничительных мер в отношении девяти физических лиц", - говорится в заявлении.

Фигуранты этого списка - представители российских боевиков "ДНР" и "ЛНР". По информации журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, министры иностранных дел ЕС одобрили запрет на получение виз и замораживание активов.

Ограничительные меры вступят в силу сразу после того, как их опубликуют в официальном журнале ЕС в понедельник.

Как сообщал УНИАН, на территории самопровозглашенных незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября проходило "голосование" на так называемых "выборах" "глав республик" и "депутатов народных советов".

Международная общественность выступила с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что их проведение является нарушением Минских договоренностей. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что фейковые выборы на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение. В результате этих псевдовыборах главарем "ДНР" был "избран" Денис Пушилин.