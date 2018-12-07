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В Украину не пустили еще четырех российских журналисток

00:55, 07 декабря 2018
Политика
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В Украину не пустили журналисток из России / фото УНИАН

Указывается, что Дроздова - журналист сети журналистов-расследователей SCOOP, сообщает "Громадське".

"Мы сражались сутки. До самой последней минуты. Мои полтора суток без сна, все как в фильме "Терминал". Но во въезде в Украину мне все-таки отказали", - рассказала она.

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Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что кроме Дроздовой, в Украину также не пустили журналистку издания "Старая Русь" Елену Николаеву, Юлию Никитину из издания "Фонтанка", а также Елену Владыкину - журналистку российской газеты "Мой район".

В августе украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику, члену Совета движения по защите прав избирателей "Голос" Роману Удоту.

26 ноября в столичных аэропортах Украины не пропустили на территорию нашего государства более 70 граждан России, которые, в том числе, прилетели из Беларуси.

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Теги: #журналисты#Украина