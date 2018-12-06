Журналисты поинтересовались, правильно ли не пускать российских мужчин в Украину

Запрет въезда для российских мужчин в возрасте 16-60 лет был введен в Украине 30 ноября.

Журналисты спросили соотечественников и иностранцев, что они думают о запрете Госпогранслужбы на въезд в Украину россиянам-мужчинам в возрасте 16-60 лет во время военного положения.

Так, в комментарии "Новому времени" Леонид Кравчук, первый президент Украины, считает, что запрет должны были ввести и для женщин.

"Женщины ведь тоже могут быть диверсантами. Поэтому надо [запретить въезд] для всех — и для мужчин, и для женщин. Опять же в Украину въезжает не какая-то фата-моргана, а конкретное лицо. Например, Иванов, Петров, Сидоров. Поэтому и надо к каждому подходить конкретно. Изучать его [ситуацию] и принимать решение. Потому что если запрет вводится вообще, в целом, то эту меру нужно вводить не только на время военного положения", - подчеркнул он.

"Самое печальное то, что из-за подобных политических игр в спасение своей задницы страдают реальные люди, которых, по всей видимости, давно уже перестали считать за людей. И это жутко бесит", - говорит диджей Анастасия Топольская.

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"Наши оппоненты — настолько простые ребята, что исключительно по их реакции можно понять, попали или нет. Раз они вопят, значит попали. Другое дело, что тут [в Украине] своей пятой колонны не один миллион", - считае Александр Сидоренко ("Фоззи"), музыкант, солист группы ТНМК.

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований "Пента", считает, что с точки зрения проблем, которые проявились в Украине в 2014 году, эта мера отчасти оправданна. "Другое дело, что нет абсолютного запрета. Это типичная украинская ситуация: замах на рубль, а на выходе все гораздо скромнее. Но я противник полного запрета. Это было бы нецелесообразно. Во-первых, родственные связи. У нас каждая пятая семья имеет прямых родственников в России. А во-вторых, это нецелесообразно с политической точки зрения. Это вызовет массовое недовольство", - подчеркнул он.

"В ситуации военного положения и того, что Украина уже пятый год ведет войну [с РФ], это все же оправданно. Какие бы проблемы это ни создавало действительно благонамеренным гражданам. Последним могу только посоветовать обзавестись соответствующими документами и найти способы доказать, что им действительно нужно приехать в Украину по тем или иным причинам. А то, что введены возрастные ограничения [от 16 до 60 лет] — это уже детали. Ну, надо же установить какие-то формальные ограничения. Вот они и установлены", - убежден журналист Евгений Киселев.

"В нашем случае важно увидеть разницу между запретом и ограничением — при весомой аргументации гражданин России сможет въехать на территорию нашей страны. Но комплексным подходом было бы более жесткое ограничение экономических связей со страной-агрессором", - заявил Алим Алиев, программный директор Крымского дома.

Ранее председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.

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