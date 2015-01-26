Рада собирается усилить ответственность за дезертирство – Луценко

Об этом сообщил председатель фракции БПП Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV, пишет Украинская правда.

"Верховная Рада намерена усилить ответственность за дезертирство, а также за невыполнение приказов в бою. Тем не менее, мы рассчитываем на патриотизм, на самые важные мужские качества, которые проявляют сегодня мужчины на фронте", - сказал он.

Читайте такжеВ Полтаве двух дезертиров приговорили к 2 годам тюрьмы

"Чем отличаются те, кто сейчас на фронте от тех, кто завтра будет призван? Я убежден, что ничем", - добавил Луценко.

Депутат также сообщил, что президент Петр Порошенко в воскресенье был на похоронах сына своего водителя, который погиб в АТО.