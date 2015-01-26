Выжить на Донбассе

Патриотам Украины тяжело выживать в оккупированном Донбассе. Его знаменитый голос все труднее услышать из-за криков измученных боевикамилюдей.

Мои знакомые, патриотично настроенная семья из Луганска, пострадали от рук садистов-«ополченцев» в ноябре. Трое детей и двое взрослых, которые, несмотря на свою проукраинскую позицию, никогда и ни с кем не конфликтовали, неожиданно для себя оказались не просто «бандеровцами», а «укропами», угрожающими «стабильности» самопровозглашенной республики – ЛНР – уже самим своим существованием.

Поздним ноябрьским вечером в их квартиру ворвались около 10 вооруженных людей. Боевики забрали с собой отца семейства и старшего, 14-летнего сына, объяснив причину «задержания» двумя словами – «вы – укропы». Три дня в плену отца и сына жестоко избивали. Мужчину, который за месяц до плена перенес тяжелую операцию на почках, содержали в ужасных условиях – между избиениями он находится в метровой камере, где невозможно было даже присесть. Не было поблажек и для мальчика. Несмотря на юный возраст парня, донбасские сепаратисты видели в нем своего злейшего врага – «укропа» - и избивали с не меньшей жестокостью, чем взрослых – руками, ногами и дубинками… Все это время мама семейства оббивала пороги «штаба» боевиков, пытаясь найти хоть какие-то способы освободить своих мужчин. Договориться смогла только на четвертый день. За выкуп.

Еще один знакомый до оккупации работал в правоохранительных органах Луганской области. Когда в регион пришли сепаратисты, 27-летний милиционер отказался присягать на верность Новороссии и решил переехать на подконтрольную Украине территорию. Не успел – террористы нашли его раньше. В плену мужчина подвергался жестоким пыткам – его ежечасно избивали, отрезали ухо, прострелили ноги. Дважды водили «на расстрел», обвиняя в поддержке «фашистской хунты, которая убивает мирных жителей Донбасса, занимается распятием детей и ест русскоязычных младенцев».

Родственникам экс-милиционера предложили внести за парня «залог» – 40 тыс гривен. Родители собрали и заплатили нужную сумму.В плену мужчина пробыл 8 дней…

Примечательно, что после освобождения парень пошел воевать за Украину. По его собственным словам, он пообещал себе и родителям, во что бы то ни стало, освободить свою землю от чужаков. И сейчас он - один из тех самых киборгов, мужественно защищавших Донецкий аэропорт…

Избиения, тюрьма, расстрел – никто не знает, что ждет украинского патриота на Донбассе, если боевики узнают или просто заподозрят его в проукраинской позиции. Высказывать свои политические взглядына подконтрольных боевикам территориях - чрезвычайно опасно. Люди боятся говорить о своей позиции даже с друзьями (никогда не угадаешь, кто может написать на тебя донос). В результате, ситуация в ЛНР и ДНР все больше становится похожей на времена сталинских репрессий. А о своем благосклонном отношении к Украине здесь, если и говорят, то только шепотом. Любого, кого только лишь заподозрили в симпатии к Украине, ждут пытки. Любое неосторожное высказывание и ты – в плену, в подвале, тебя ведут «на расстрел», у твоих родных вымогают выкуп…

С каждым днем количество таких случаев в самопровозглашенных республиках растет. Из-за этого несостоявшиеся псевдогосударственные образования уже теряют поддержку даже тех, кто раньше выступал за ДНР и ЛНР.

В то же время, бывшие заложники рассказывают, что в «штабе» сепаратистов – люди самого разного возраста и социального положения. Но, к сожалению, далеко не всем пленникам удается выбраться из казематов живыми. Судьба большинства пленников, на сегодняшний день, неизвестна, но их родственники не теряют надежды. Часто именно поэтому они не уезжают из зоны проведения АТО. Поиск таких пленников – еще одна проблема, которую Украине нужно будет решать после освобождения оккупированных территорий.

Елена Пащенко