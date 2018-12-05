Экс-посол США раскритиковал идею Порошенко о кораблях НАТО в Азовском море

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что отправка кораблей НАТО в Азовское море могла бы вызвать конфликт между Альянсом и Россией в условиях, когда географическое положение России является более выгодным.

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что отправка американских военных кораблей в Азовское море помешала бы Украине и могла бы спровоцировать конфликт между НАТО и Россией.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО отправить корабли в Азовское море, пишет "Голос Америки".

"Германия - один из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что страны НАТО сейчас готовы разместить военные корабли в Азовском море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность", - сказал Порошенко в интервью немецкому изданию Bild.

Данная идея не получила поддержки от бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера.

Читайте такжеРоссия пытается использовать аннексию Крыма и Керченский мост для захвата Азовского моря - Столтенберг

Пайфер считает, что отправка кораблей НАТО в Азовское море могла бы вызвать конфликт между Альянсом и Россией в условиях, когда географическое положение России является более выгодным.

Также, по словам эксперта, это нарушит соглашение между Россией и Украиной, в котором есть положения, согласно которым корабли третьих стран не могут входить в воды Азовского моря без разрешения как России, так и Украины.

«Я считаю, что сохранение данного соглашения и сохранение его легитимности очень важно для Украины, потому что это соглашение является основой для утверждения Украины о том, что она имеет право свободного вхождения в Азовское море. НАТО не должно предпринимать шагов для подрыва легитимности этой сделки», - подытожил Стивен Пайфер.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".