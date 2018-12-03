Порошенко анонсировал внедрение новых государственных строительных норм

По подсчетам международных экспертов, на объектах, которые строятся по универсальному дизайну, стоимость приспособлений для инвалидов составляет 1% от стоимости объекта, а при приспособлении введенного в эксплуатацию объекта - достигает 40%.

Президент Петр Порошенко анонсирует, что Минрегионом будут представлены новые государственные строительные нормы «Инклюзивность зданий и сооружений».

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Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом президент сказал во время Всеукраинского совещания по вопросам создания беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью.

«По подсчетам международных экспертов, проектируя объекты с учетом принципов универсального дизайна, мы тратим на доступность в среднем несколько процентов, а иногда и 1% от стоимости объекта строительства. Приспособление же введенного в эксплуатацию объекта может стоить 25%, 30% и даже 40% стоимости объекта», - отметил президент.

Он рассказал, что для правильного проектирования и строительства с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства будут представлены новые государственные строительные нормы «Инклюзивность зданий и сооружений».

«Прошу еще раз обратить внимание на важность этого нормативного акта, ведь на самом деле он является практическим инструментом реализации государственной политики в архитектурно-строительной сфере, который должен обеспечить строительство без барьеров», - подчеркнул глава государства.

Также он сообщил, что для обеспечения надлежащего финансирования и контроля за выполнением указанных нормативных документов разработаны два законопроекта. «Они своевременные и современные, направленные на ликвидацию барьерной архитектурной среды для лиц с инвалидностью. И не только это, но и ужесточение ответственности за нарушение законодательных и правовых норм в отношении лиц с инвалидностью», - сказал Порошенко.

Президент отдельно отметил, что «среди почти 3 млн людей с инвалидностью около 12 тыс. инвалидов - ветераны АТО».