Эксперт назвал истинную причину морской агрессии РФ

Эксперт не исключил, что год выборов в Украине, "может всколыхнуться определенным насилием, инспирированным Российской Федерацией".

Захват Россией кораблей ВМС Украины вблизи Керченского пролива стал попыткой президента РФ Владимира Путина остановить рекордное падение своего рейтинга.

Такое мнение высказал заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. Эксперт дал прогноз, стоит ли ждать провокаций от Кремля в будущем году, передает «Обозреватель».

Читайте такжеВ Кремле рассказали о последствиях отмены встречи Путина и Трампа

"На сегодняшний день мы увидели, что кризис в Керченском проливе привел к тому, что Путин начинает раскручивать антиукраинские идеи. Я считаю, что это вызвано тем падением его рейтинга, который мы наблюдали до этого. Исследователи говорят, что его рейтинг упал ниже того уровня, который был до захвата Крыма ", - заявил эксперт.

"Насилие, спровоцированное поэтому, Путин будет использовать. Других методов рост рейтинга он не знает кроме того, чтобы применять насилие в Украине", - добавил он.

Также Петренко не исключил, что год выборов в Украине, "может всколыхнуться определенным насилием, инспирированным Российской Федерацией".

"Это насилие может вылиться и в обострение ситуации на линии разграничения на Донбассе. Я не думаю, что дойдет до того, что Путин будет переходить линию соприкосновения. Но активизация, скорее всего, будет происходить там", - считает эксперт.

"Другой вопрос - активизация антиукраинских и антигосударственных взглядов, которая проходила и до этого в Украине. Но не пророссийская, а антиукраинская пятая колонна - не обязательно с привязкой к РФ, чтобы отвлечь внимание", - спрогнозировал он.