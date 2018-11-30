Появились фото грустного Путина, мимо которого проходит игнорирующий его Трамп

С полей саммита G-20 появились первые фото разочарованного Путина, стоящего на фоне проходящего мимо него президента США Дональда Трампа.

Во время церемонии фотографирования на полях саммита G20 российский президент Владимир Путин поднялся на подиум раньше американского коллеги, но Трамп прошел мимо него. Позже, в зале первого пленарного заседания, Владимир Путин поздоровался с принцем Саудовской Аравии, но Трампа приветствовать не стал.

В Буэнос-Айресе (Аргентина) с 30 ноября по 1 декабря проходит саммит "Большой двадцатки". Саммит G20 - фактически последняя международная площадка для переговоров, куда все еще приглашают Путина.

В Кремле рассчитывали провести встречу Путина с Дональдом Трампом, однако агрессия России против Украины в Керченском проливе спутала им все карты.

Долгие переговоры с Белым домом о согласовании встречи двух президентов, вроде бы завершились успехом, однако в последний момент Дональд Трамп в интервью изданию Washington Post заявил, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20. После этого в своем Твиттере Трамп подтвердил, что встречи не будет.

29 ноября Трамп заявил, что решил отменить встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", ибо Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные в Керченском проливе. "На основе того факта, что суда и моряки не были возвращены Украине из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить ранее запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я рассчитываю на содержательную встречу, как только ситуация будет урегулирована", - подчеркнул Трамп в Twitter.