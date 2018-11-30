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Появились фото грустного Путина, мимо которого проходит игнорирующий его Трамп

18:56, 30 ноября 2018
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

Во время церемонии фотографирования на полях саммита G20 российский президент Владимир Путин поднялся на подиум раньше американского коллеги, но Трамп прошел мимо него. Позже, в зале первого пленарного заседания, Владимир Путин поздоровался с принцем Саудовской Аравии, но Трампа приветствовать не стал.

В Буэнос-Айресе (Аргентина) с 30 ноября по 1 декабря проходит саммит "Большой двадцатки". Саммит G20 - фактически последняя международная площадка для переговоров, куда все еще приглашают Путина.

Владимир Путин и Дональд Трамп / REUTERS

В Кремле рассчитывали провести встречу Путина с Дональдом Трампом, однако агрессия России против Украины в Керченском проливе спутала им все карты. 

Долгие переговоры с Белым домом о согласовании встречи двух президентов, вроде бы завершились успехом, однако в последний момент Дональд Трамп в интервью изданию Washington Post заявил, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20. После этого в своем Твиттере Трамп подтвердил, что встречи не будет.

Дональд Трамп / REUTERS

29 ноября Трамп заявил, что решил отменить встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", ибо Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные в Керченском проливе. "На основе того факта, что суда и моряки не были возвращены Украине из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить ранее запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я рассчитываю на содержательную встречу, как только ситуация будет урегулирована", - подчеркнул Трамп в Twitter.

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Путин#G20 Аргентина