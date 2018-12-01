Трамп о планах Путина по Украине: США не могут позволить, чтобы "определенные вещи произошли"

Глава Белого дома вновь подчеркнул, что действия РФ в отношении украинских моряков в Керченском проливе стали причиной отмены им встречи с Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не может позволить произойти "определенным вещам", которые планирует президент РФ Владимир Путин в отношении Украины.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

"Я не способен читать его мысли. Никто не может. Он знает, чего он хочет, но мы не можем позволить, чтобы определенные вещи произошли. Но они произошли. Я не могу быть частью этого", - ответил Трамп на вопрос о своем понимании стратегии Путина по Украине.

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Глава Белого дома вновь подчеркнул, что действия РФ в отношении украинских моряков в Керченском проливе стали причиной отмены им встречи с Путиным.

"Из-за того, что произошло в отношении Украины, кораблей и моряков, время для встречи больше не было удачным. Но я с ним встречусь.

Мне кажется, что у нас очень хорошие отношения, и думаю, что у нас и в дальнейшем будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Я считаю это важным. Я встречусь с ним в надлежащее время", - заявил он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп во время церемонии фотографирования глав делегаций стран G20 в Аргентине не поздоровался с российским президентом Владимиром Путиным и не пожал ему руку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российская агрессия против украинских кораблей в Керченском проливе была единственной причиной отмены встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Нам не нравится то, что произошло, мы не рады тому, что произошло", - сказал Трамп, говоря о захвате россиянами украинских кораблей и моряков.