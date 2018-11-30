Спецслужбы РФ пытались превратить церковных деятелей в своих агентов в Украине

Контрразведчики разоблачили один из механизмов спецслужб РФ вербовки «миссионеров».

Российские спецслужбы осуществляют практику отправки в Украину своих агентов под видом псевдоцерковников. При этом вероисповедание и конфессиональная принадлежность не имеет для них никакого значения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, контрразведчики разоблачили один из механизмов спецслужб РФ вербовки таких «миссионеров».

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В этот способ к совершению государственной измены сотрудники «крымского филиала» ФСБ принуждали черновчанина, который до мартовских событий 2014 года жил в Крыму. Из-за открытой проукраинской позицию им довольно быстро заинтересовались враждебные спецслужбы. К тому же мужчина был прислужником в одном из монастырей, поэтому «товарищи» решили использовать его по религиозной линии.

«Разведывательные задачи на территории Украины он должен был выполнять под видом монаха. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, продолжатели традиций КГБ по привычке поместили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Через несколько месяцев мужчине все же удалось освободиться и вернуться на материковую Украину», – говорится в сообщении.

Также СБУ установила, что одного из россиян ФСБ планировала использовать для выполнения специальных задач в мусульманской среде на территории РФ и Украины.

«Для этого мужчина должен был пройти «курс молодого бойца» в образовательных учреждениях религиозной направленности Ближнего Востока или Южной Азии. После отказа его некоторое время держали под стражей по обвинению в распространении наркотиков. После повторного предложения конфиденциального сотрудничества россиянин спешно покинул страну. Сейчас он надеется получить статус беженца и остаться жить в Украине. Вот такие «духовные скрепы» от ФСБ», – рассказали в спецслужбе.