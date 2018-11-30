Климкин: партнеры Украины подготовили несколько пакетов санкций против РФ, которые могут коснуться продажи нефти и газа

Также Украина ведет переговоры о военной помощи.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что международные партнеры Украины подготовили несколько пакетов серьезных санкций против Российской Федерации, которые могут затронуть продажи нефти и газа.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Военная помощь - это одно, и мы об этом говорим, но на самом деле Россия не в вакууме каком-то живет, она и продает нефть, и газ продает, и какие-то деньги пытается брать на внешних рынках. И это у нее сейчас все хуже получается. Поэтому, на самом деле подготовлено несколько пакетов санкций, и очень серьезных санкций, я не могу говорить об этих деталях", - подчеркнул Климкин. В то же время он выразил убеждение, что ранее введенные санкции "работают против России".

При этом глава МИД считает, что отказ президента США встречаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", а также заявление канцлера Германии Ангелы Меркель относительно недопущения того, чтобы Россия захватила Мариуполь, является "двумя мегапощечинами", которые получил Путин.