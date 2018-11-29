Климкин: по состоянию на сегодня захваченные Россией украинские моряки находятся в Крыму

Украинские дипломаты работают с международными партнерами, чтобы Международный комитет Красного Креста получил доступ к украинским морякам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что по состоянию на сегодня захваченные Россией украинские военные моряки вблизи Керченского пролива находятся в оккупированном Крыму.

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Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы все прекрасно понимаем, что такое находиться под контролем ФСБ. Мы пытаемся сейчас, чтобы Красный Крест получил к ним доступ, и физический и медицинский. Но мы прекрасно понимаем, что и психологическое давление, и физическое давление - все это возможно", - сказал Климкин.

В этой связи министр добавил, что Украина прилагает усилия с целью освобождения украинских моряков "в режиме реального времени с помощью всех наших друзей".

Также его спросили, где сейчас географически находятся захваченные украинские военнослужащих, учитывая появление информации, что их перевезли в Москву.

"Такие слухи начались утром, мы к этому подготовились в Москве, поскольку там у нас есть возможность добиваться доступа консулов, но по состоянию на сегодня они пока что на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

После обстрелов и штурма российским спецназом в плен попали все 24 украинца, находившиеся на судах. Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).