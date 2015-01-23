Дальнейшие действия РФ будут зависеть от действий ВСУ и санкций - депутат Ильенко

Об этом сказал он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», трансляция которого состоится 24 января в 17.00 на УНИАН ТВ.

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“Я думаю, что, прежде всего, дипломатические формы влияния сейчас не работают, потому что Россия неоднократно нарушала международные договоренности. Россию остановят только сила украинской армии, насколько она будет способна, и экономические санкции. Другое на Путина не влияет”, - сказал народный депутат.

По его словам, не исключено, что руководство России будет пытаться начать полномасштабное наступление, поскольку события последних дней это непрямо подтверждают.

“Если это наступление состоится, он не остановится на границе Донецкой, Луганской областей, и будет дальше расшатываться ситуация в других регионах... И я не вижу другого выхода, как введение военного положения. Но я думаю, что здесь, прежде всего, президент должен взять ответственность и обратиться к нации и объяснить, зачем это нужно”, - сказал Ильенко.

Говоря об объявленной мобилизации, депутат отметил, что это касается не только физического призыва на военную службу определенной категории граждан, но и мобилизации всех ресурсов страны для победы.