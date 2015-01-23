Канада собирается продолжать оказывать давление на Россию
Канада и ее партнеры намерены продолжать политическую и экономическую изоляцию России в случае, если она не прекратит игнорировать свои обязательства по Минскими договоренностями.
Об этом заявил глава МИД Канады Джон Бэрд, сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт ведомства.
"В рамках Всемирного экономического форума я встретился с союзниками и партнерами в регионе, чтобы обсудить ситуацию. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы изолировать Россию политически и экономически, если она хочет продолжать этот опасный путь", - сказал он.
По его словам, Россия продолжает поставлять материальную помощь боевикам, в том числе тяжелое вооружение, а также продолжает посылать свои войска.
Читайте такжеКанада вводит новые санкции против РФ"Недавняя эскалация военных действий привела к гибели гражданских лиц, беспощадной и смертельной атаке на Донецкий аэропорт и уничтожение ключевых объектов гражданской инфраструктуры, что усилило и без того острый гуманитарный кризис на Востоке Украины", - заявил министр.
"Канада требует от России немедленно и полностью выполнять свои обязательства, принятые в рамках Минских соглашений", - добавил он.