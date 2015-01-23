Канада собирается продолжать оказывать давление на Россию

Об этом заявил глава МИД Канады Джон Бэрд, сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт ведомства.

"В рамках Всемирного экономического форума я встретился с союзниками и партнерами в регионе, чтобы обсудить ситуацию. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы изолировать Россию политически и экономически, если она хочет продолжать этот опасный путь", - сказал он.

По его словам, Россия продолжает поставлять материальную помощь боевикам, в том числе тяжелое вооружение, а также продолжает посылать свои войска.

Читайте такжеКанада вводит новые санкции против РФ"Недавняя эскалация военных действий привела к гибели гражданских лиц, беспощадной и смертельной атаке на Донецкий аэропорт и уничтожение ключевых объектов гражданской инфраструктуры, что усилило и без того острый гуманитарный кризис на Востоке Украины", - заявил министр.

"Канада требует от России немедленно и полностью выполнять свои обязательства, принятые в рамках Минских соглашений", - добавил он.