В каких областях Украины вводится военное положение – карта

Указом предусмотрено ввести военное положение с 9:00 28 ноября 2018 на 30 суток до 9:00 27 декабря 2018 года.

Верховная Рада Украины, вечером 26 ноября поддержала введение военного положения в ряде областей Украины и во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Об этом сообщает "Крым. Реалии". Военное положение вводится в 10 областях Украины. Это – Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Читайте такжеВоенное положение во всей Украине будет введено только в случае наземной операции войск РФ - Порошенко Указом предусмотрено ввести военное положение с 9:00 28 ноября 2018 на 30 суток до 9:00 27 декабря 2018 года. Как сообщалось, период действия военного положения, введенного указом президента Украины, частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах «согласно угрозе национальной безопасности и обороне Украины».

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