В Германии не исключают введения более жестких санкций против РФ – СМИ

Председатель комитета по иностранным делам немецкого Бундестага предположил, что Европе придется ввести более жесткие санкции против Москвы после захвата Россией украинских судов.

Председатель комитета по иностранным делам немецкого Бундестага, член партии Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» Норберт Рёттген не исключает ужесточения санкций против Российской Федерации из-за нападения и захвата украинских судов в Керченском проливе.

Об этом сообщает Reuters.

Он заявил, что поведение России вызывает глубокое беспокойство и вопрос ужесточения санкций является одним из вариантов. Соратник Меркель предположил, что Европе придется ввести более жесткие санкции против Москвы после захвата Россией украинских судов.

«Пока не было переговоров по ужесточению санкций, но в целом я не исключаю этого», - сказал он.

По мнению Рёттгена, такие действия России не могут оставаться без последствий.

«И я не думаю, что кому-то стоит говорить, что не будет каких-либо дальнейших санкций», - подчеркнул Рёттген.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

По разным данным, всего в плен было захвачено 23 или 24 украинца.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что пленным украинским морякам сегодня будут избирать меру пресечения в так называемом «суде» в Симферополе.