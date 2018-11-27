"Лицензия на убийство": Порошенко рассказал о перехвате переговоров российских моряков в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские моряки в районе Керченского пролива получили «лицензию на убийство» украинских военных ВМС ВСУ от своего командования.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

Он отметил, что есть перехват переговоров российских моряков, в которых было четко определено, что команду на открытие огня на поражение они получили от своего командования. «Это была лицензия на убийство», - заявил он. «Украина должна на это реагировать», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, нападение на украинские корабли происходило «под жесткой блокадой средств радиоэлектронной борьбы, потому что не только наши, но и российские корабли не имели возможности связи между собой, даже спутник был заблокирован».

Он отметил, что информацию об обстреле кораблей Украина получила из источников разведки.