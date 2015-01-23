Коморовский: Сейчас принять Украину в НАТО невозможно

Об этом он сказал в интервью телеканалу TVP, пишет Украинская правда.

Коморовский дал понять, что он выступает против того, чтобы закрывать двери НАТО перед Украиной.

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"Мы должны быть честными и признать, что сегодня НАТО в целом не может принять Украину. Однако не стоит говорить, что этого никогда не произойдет", - сказал он.

"Украина имеет право выбирать себе союзников для укрепления независимости", - добавил польский президент.

По мнению Коморовского, ЕС должен помогать Украине экономически и политически, а также способствовать ее сближению с Североатлантическим альянсом, однако высказался против оказания военной помощи.

"Не стоит подливать масла в огонь. Ведь можно больше навредить, чем помочь", - отметил Бронислав Коморовский.

Напомним, президент Польши выступил против возможной непосредственной поддержки польской армией Украины.