Коморовский: Сейчас принять Украину в НАТО невозможно
Президент Польши Бронислав Коморовский признал, что пока нет условий принятия Украины в НАТО, но в этом контексте не стоит употреблять слово "никогда".
Об этом он сказал в интервью телеканалу TVP, пишет Украинская правда.
Коморовский дал понять, что он выступает против того, чтобы закрывать двери НАТО перед Украиной.
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"Мы должны быть честными и признать, что сегодня НАТО в целом не может принять Украину. Однако не стоит говорить, что этого никогда не произойдет", - сказал он.
"Украина имеет право выбирать себе союзников для укрепления независимости", - добавил польский президент.
По мнению Коморовского, ЕС должен помогать Украине экономически и политически, а также способствовать ее сближению с Североатлантическим альянсом, однако высказался против оказания военной помощи.
"Не стоит подливать масла в огонь. Ведь можно больше навредить, чем помочь", - отметил Бронислав Коморовский.
Напомним, президент Польши выступил против возможной непосредственной поддержки польской армией Украины.