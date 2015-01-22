В НАТО изучают новую военную доктрину России

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом командующий войсками НАТО в Европе, генерал Фил Бридлав заявил в Брюсселе после заседания Военного комитета альянса.

"Мы должны читать, что они пишут. Россияне пишут о том, что они думают, что они могут сделать", - сказал Бридлав.

Председатель Военного комитета, генерал Кнуд Бартелс сообщил, что на заседании комитета начальники генеральных штабов стран - членов НАТО дали оценку новой военной доктрине РФ, "чтобы знать, какие последствия она будет иметь".

Бридлав в очередной раз заявил, что НАТО не составляет угрозы для России.

Читайте такжеГенсек НАТО призвал Россию вывести свои войска из восточной Украины"Наша цель - восстановить нормы в Европе, которые были здесь многие годы, и мы будем конструктивно работать над восстановлением этих норм, в соответствии с которыми мы уважаем международные границы и уважаем суверенитет государства", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2014 года была обнародована новая военная доктрина РФ.

Главными угрозами РФ в новой доктрине определены наращивание сил НАТО и дестабилизация в отдельных регионах.