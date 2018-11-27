Блок Меркель в Бундестаге принял жесткое заявление об агрессии РФ в Азовском море

Немецкие депутаты считают нападение российских военных на украинские суда в Керченском проливе целенаправленной провокацией со стороны российских властей.

Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), который в должности канцлера представляет Ангела Меркель, в Бундестаге осудил агрессию Российской Федерации в Азовском море.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Важная политическая победа в Берлине: руководство правящей фракции ХДС/ХСС в Бундестаге по моей просьбе рассмотрело вопрос российской агрессии на море. В результате вся фракция (246 депутатов) приняла жесткое заявление с «осуждением военных действий России перед Керченским проливом», - подчеркнул посол.

Он также опубликовал копию этого заявления, переведенную на украинский язык.

«Фракция ХДС/ХСС в немецком Бундестаге осуждает военные действия России в проливе Азовского моря. Этот пролив является важным морским путем и необходимым для обеспечения украинских портов. Если российские военные корабли задерживают и захватывают украинские корабли, то в этом случае речь идет о целенаправленной провокации со стороны российских властей. Можно догадываться, что президент РФ Владимир Путин сознательно идет на курс новой эскалации, чтобы отвлечь внимание от жалкой экономической и социальной ситуации в дальних регионах России. Это не случайно, что это произошло одновременно с пятой годовщиной начала протестов на Майдане 21 ноября 2013 в Киеве», - говорится в заявлении.

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Также отмечается, что фракция ХДС/ХСС в немецком Бундестаге жестко выступает за возвращение Крыма украинскому государству. «Мы считаем это последовательным, что Европейский Союз расширил санкции против России, после того, как в Крыму были проведены незаконные выборы президента, и после того, как между городом Керчь на полуострове и материковой частью России был построен мост», - заявили немецкие депутаты.

«Мы хотим, чтобы европейский путь становления Украины современным демократическим, правовым и экономически сильным партнером ЕС и НАТО стал историей успеха. Целью является, чтобы проевропейски ориентированная Украина делилась своим положительным опытом с соседними странами. Согласно Парижской хартии для новой Европы от 21 ноября 1990 года и Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года Украина имеет право на территориальную целостность и свободный выбор альянса», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко вчера провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.