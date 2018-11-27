Томос для Украины: в Стамбуле начинается синод Вселенского патриархата
08:26, 27 ноября 2018Политика
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Синод Вселенского патриархата будет проходить 27-29 ноября. На нем, как ожидается, примут решение об утверждении томоса
Порошенко заявлял, что уже в декабре ожидает созыва объединительного собора украинских православных церквей / фото УНИАН
27 ноября в Стамбуле начинается трехдневное заседание синода Вселенского патриархата, на котором, как ожидается, примут решение об утверждении томоса об автокефалии для украинской православной церкви.
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Как сообщалось, Синод патриархата объявит дату заседания Объединительного собора в Украине, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и избрать ее предстоятеля. Это должно произойти в декабре.
Заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса.
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