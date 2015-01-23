Экс-глава разведки: Потеря Донецкого аэропорта – стратегический просчет командования

О таком в эфире «5 канала» заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Все операции, которые планировали и боевики российское руководство были запрограммированы два, два с половиной месяца назад. Разведка, соответственно и другие источники нам четко указывает на эти объекты. Стратегические 18 объектов, начиная от Донецкого аэропорта, соответственно Дебальцево, Пески, Авдеевка, вплоть до Мариуполя. У нас как раз был мощный резерв по времени, по возможной подготовке боевой, технической, что неоднократно декларировалось СНБО, военными, что мы готовы к отпору. Много раз наш офицерский совет, совет батальонов, соответственно офицеры, которые воюют в зоне АТО и особенно бойцы, которые были в Донецком аэропорту и Песках указывали на недостаточность сил и нашей боевой техники, чтобы удержать мощные удары со стороны террористов и российских войск. И это большой просчет, стратегический просчет военного руководства, СНБО, что мы сдали такой объект», - отметил Маломуж.

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По его словам, также предлагался альтернативный вариант - если объект потерял военное значение, организованно вывести оттуда войска, чтобы не было жертв.

«Сейчас мы покинули его фактически под давлением боевиков с большими потерями - это большая трагедия. А аэропорт уже имеет военно-политическое значение, и не общественное мнение, а руководство СНБО и военные ставили вопрос, что мы этот объект никогда не сдадим. Но вместе с тем не планируя ни мер, не образуя мощных средств обороны, безопасности всеми новейшими средствами. Туда нужно были бросить самые новейшие средства, самые боеспособные части», - подчеркнул он.