По факту покушения на убийство украинских моряков в Керченском проливе возбуждено уголовное дело

Досудебное расследование осуществляется по трем статьям Уголовного кодекса.

Управление Службы безопасности Украины Одесской области начало расследование по факту покушения на убийство украинских моряков в Керченском проливе.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, в связи с событиями в Керченском проливе под процессуальным руководством военной прокуратуры начаты уголовные производства.

Она отметила, что следственным отделом УСБУ в Одесской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 25 ноября по признакам уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины. В частности, по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Читайте такжеУкраина и НАТО проведут срочное заседание совместной комиссии из-за атаки россиян на Азове

«Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства осуществляется группой в составе прокуроров военной прокуратуры Южного региона Украины», - заявила Стекачева.

По ее словам, уголовное производство зарегистрировано на основании информации 7 Управления ГУ ВКР ОКР СБ Украины об агрессивном ведении войны Вооруженными силами РФ, ранения шести военнослужащих ВМС ВС Украины и захвата катеров «Бердянск», «Никополь», буксира «Яны Капу».

Как сообщал УНИАН, в связи с захватом Россией 25 ноября в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16.00.