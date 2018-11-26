Турчинов заявляет, что в случае нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время

Об этом он заявил после срочного заседания СНБО, которое рассматривало вопрос введения правового режима военного положения в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в случае нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время заседания СНБО Украины в Киеве.

«В случае нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время. Что касается правовых последствий - то Конституция и законодательство Украины однозначно дают ответ на поставленный вами вопрос (отсрочит ли военное положение проведение выборов в Украине - УНИАН)», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.