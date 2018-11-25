ТСН покажет спецвыпуск новостей из-за военной эскалации в Керченском проливе

Журналисты сообщат актуальную хронику с места событий, информацию с заседания военного кабинета, срочно созванного президентом Украины.

Сегодня в 00:25 в эфире 1+1» выйдет спецвыпуск ТСН, посвященный захвату украинских кораблей российскими военными в Азовском море.

Во время чрезвычайного выпуска новостей журналисты сообщат актуальную хронику с места событий, информацию с заседания военного кабинета, срочно созванного президентом Украины.

О реакции Запада на агрессию России в Азовском море журналисты ТСН попытаются узнать во время включений из Брюсселя и Вашингтона. Кроме того, на связи с ведущей в Киеве будут работать корреспонденты в Москве, Бердянске и Одессе.

Как стало известно, сегодня российские военные захватили три корабля Военно-морских сил Украины, которые пытались войти в Азовское море через Керченский пролив, но были заблокированы. Россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир. После выхода из 12-мильной зоны российские катера открыли огонь по корабельной группе военно-морских сил Украины, повреждены малый бронированный артилеристський катер «Бердянск», катер потерял ход, есть раненные. Украинцы применяют оружие на поражение.

Смотрите спецвыпуск ТСН сразу после финала «Танцев со звездами» в 00:25 на 1+1.