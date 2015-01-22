Пленного "киборга" в Донецке возят на автомобиле пиарщика СКМ - СМИ
В Донецке пленных военных возят на автомобиле с госномерами известного свердловского пиарщика, который уехал работать на украинского олигарха.
Об этом сообщает Znak.
В микроблоге «Твиттер» обсуждают фотографию автомобиля Toyota Prado со свердловскими госномерами, сделанную в Донецке. По сообщению пользователей, на этом автомобиле по городу возят пленных украинских военных. Снимок выложил пользователь @alexmazuka.
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Автомобильный номер транспортного средства, Т310ТС 96 RUS, согласно данным ГИБДД, в Свердловской области был зарегистрирован на автомобиль Nissan Juke, который принадлежал Эдуарду Коридорову.
Коридоров — журналист и пиарщик из Екатеринбурга, который работал пресс-секретарем компании «Уралкалий», затем был директором Первоуральского новотрубного завода по взаимодействию с органами власти и общественными организациями. В 2013 году Коридоров уехал работать на Украину в холдинг СКМ, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Согласно аккаунту Коридорова в соцсети LinkedIn, его последнее место работы — директор по связям с общественностью и региональному развитию МД ООО «Метинвест холдинг» (входит в группу СКМ).
Впрочем, согласно данным ГИБДД, указанный номерной знак до сих пор должен стоять на автомобиле Nissan Juke.