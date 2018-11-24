Не безнадежна: политолог на примере ночного голосования за Бюджет оценил работу Рады

Политолог считает, что нардепы в нужный момент находят возможность проголосовать за проекты решений.

На сегодня можно говорить о том, что в Верховной Раде есть депутатское большинство, что стабильно работает и эффективность которого подтверждает ряд положительных голосований в сессионном зале, и о кризисе коалиции речи не идет.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал политолог Александр Палий, комментируя принятие во втором чтении бюджета-2019, несмотря на неподдержку документа рядом проевропейских фракций и политсил.

"В принципе, мы видим, если президент или правительство настойчиво пытаются какую-то тему продвигать через парламент, то после дискуссий, дебатов и так далее, как правило, это удается реализовать. То есть парламент – не безнадежный с этой точки зрения. Он более-менее работает. Конечно, Рада не стала, к сожалению, источником важных законодательных инициатив. Но, если есть какие-то нормальные законопроекты, подготовленные или западными партнерами Украины, или президентом/Кабмином, парламент способен мобилизоваться для голосования. Мы должны понимать, что это как с наполовину полным/пустым стаканом. С одной стороны, в каких-то законодательных инициативах депутаты звезд с неба не хватают, однако с другой – в нужный момент находят возможность проголосовать за проекты решений", – пояснил он.